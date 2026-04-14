Premier Padel 2026 il circuito fa tappa in Egitto | il CIB Newgiza P2 in diretta su Sky

Dal 16 al 18 aprile, il circuito Premier Padel 2026 si svolgerà al Newgiza Sports Club in Egitto, con il torneo CIB Newgiza P2. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky e disponibili anche in streaming su NOW. La competizione prevede diverse sfide tra i giocatori e si svolge in una cornice di tre giorni consecutivi.

Da giovedì 16 a sabato 18 aprile le sfide del torneo dal Newgiza Sports Club trasmesse su Sky e in streaming su NOW. Finali in programma sabato su Sky Sport 252. Il circuito Premier Padel 2026 prosegue con una nuova tappa internazionale: da giovedì 16 a sabato 18 aprile si disputa il CIB Newgiza Premier Padel P2, ospitato dal Newgiza Sports Club, nel Governatorato di Giza, in Egitto. Il torneo vedrà in campo alcuni tra i migliori giocatori e le migliori giocatrici del panorama mondiale. Le fasi decisive della competizione saranno trasmesse in diretta su Sky e disponibili anche in streaming su NOW, con una copertura dedicata a partire dai quarti di finale fino agli atti conclusivi del torneo.🔗 Leggi su Sportface.it

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