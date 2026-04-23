Premi sportivi | dal 28 marzo scatta l’esenzione sotto i 300 euro
A partire dal 28 marzo 2026, i premi sportivi con un valore inferiore a 300 euro saranno esenti da tassazione. Se invece il totale dei premi supera questa soglia, si applica una ritenuta del 20 per cento sull’intero importo. La nuova normativa riguarda solo i premi distribuiti a partire dalla data indicata e si riferisce a tutte le manifestazioni sportive soggette a premi.
? Cosa sapere Dal 28 marzo 2026 esenzione fiscale per premi sportivi sotto i 300 euro.. Il superamento della soglia cumulativa comporta la ritenuta del 20 per cento sull'intero importo.. Dal 28 marzo 2026 scatta l’esenzione fiscale per i premi sportivi sotto i 300 euro, una misura introdotta dall’articolo 9 del Decreto Fiscale n. 382026 che punta a semplificare la vita delle associazioni e degli atleti dilettantistici. Il nuovo provvedimento legislativo traccia una linea netta nel calendario fiscale di quest’anno. Per tutte le somme erogate tra il primo gennaio e il 27 marzo 2026, la normativa non prevede retroattività: in questo periodo si applica infatti il regime ordinario che impone una ritenuta alla fonte del 20 per cento su qualsiasi importo, anche minimi come 50 o 100 euro, in linea con quanto stabilito dal D.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Tassazione dei premi sportivi, cosa cambia per gli atleti: la soglia di 300 euro, la data di erogazione e gli adempimenti
Premi sport dilettanti: stop al fisco sui primi 300 euroIl Governo ha ripristinato l’esenzione dalla ritenuta fiscale del 20% per i premi sportivi dilettantistici fino a 300 euro, attraverso l’articolo 9...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Premi sportivi, tira e molla sui rimborsi. Cosa prevede il decreto Fiscale; Tassazione dei premi sportivi, cosa cambia per gli atleti: la soglia di 300 euro, la data di erogazione e gli adempimenti; Premi ai lavoratori sportivi: ritorna l’esenzione, ma solo in via transitoria; Gli Oscar dello sport che non interessano granché.
Premi sportivi dilettantistici: esenzione fino a 300 euro nel 2026Premi sportivi dilettantistici: esenzione fino a 300 euro nel 2026. Regole DL 38/2026, soglia, ritenuta 20% e novità dal 28 marzo. edotto.com
Premi sportivi dilettantistici, torna l’esenzione dalla ritenuta fino a 300 euroIl DL 38/2026 ripristina l'esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici fino a 300 euro. Regole dal 28 marzo al 31 dicembre 2026. msn.com
Il tennis giganteggia ai Laureus Awards: Alcaraz e Sabalenka gli sportivi dell'anno. Tutti i premi assegnati a Madrid - facebook.com facebook
Laureus Awards 2026, Alcaraz e Sabalenka sportivi dell'anno: tutti i premi #SkySport #Laureus26 x.com