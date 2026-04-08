Il Governo ha deciso di eliminare la tassazione sulla parte di premi sportivi dilettanti fino a 300 euro. La misura, prevista dall’articolo 9 del DL 382026, prevede che sui primi 300 euro di premi non venga applicata la ritenuta fiscale del 20 per cento. Questa modifica interessa chi riceve riconoscimenti in ambito sportivo amatoriale, semplificando le regole fiscali per questa categoria.

Il Governo ha ripristinato l’esenzione dalla ritenuta fiscale del 20% per i premi sportivi dilettantistici fino a 300 euro, attraverso l’articolo 9 del DL 382026. La misura, attiva dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, mira a sostenere atleti e tecnici tesserati nel mondo del dilettantismo. L’intervento normativo arriva per colmare un vuoto legislativo che ha penalizzato il settore durante tutto il 2025, anno in cui l’agevolazione era stata totalmente abolita. Il nuovo Decreto Fiscale agisce come una soluzione ponte per evitare che l’intero anno in corso rimanesse privo di benefici fiscali pratica sport a livello non professionale. I soggetti abilitati a erogare tali somme includono il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premi sport dilettanti: stop al fisco sui primi 300 euro

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