Preghiera del mattino 23 aprile | Signore Tu sei il Buon Pastore e mi accompagni

Il 23 aprile, in un momento di preghiera mattutina, i fedeli si sono raccolti davanti al Santissimo Sacramento per cercare serenità. La richiesta principale è stata quella di affidarsi a Gesù, riconoscendolo come il Buon Pastore che guida e protegge i credenti lungo il cammino quotidiano. La preghiera ha espresso il desiderio di trovare pace e conforto nella presenza di Gesù, considerato una guida spirituale.

Davanti al Santissimo Sacramento per ritrovare la pace: in questo giovedì ci affidiamo a Gesù Buon Pastore affinché guidi i nostri passi e custodisca il nostro cuore. In questo Giovedì di Adorazione, la preghiera del mattino ci conduce davanti al Santissimo Sacramento: chiediamo a Gesù perdono e riconosciamo in Lui il Buon Pastore che non ci abbandona mai. Iniziamo la giornata invocando la Sua forza, affinché ogni nostra azione sia vissuta nella Sua grazia. Signore, Tu solo sei il Buon Pastore e il vero Re. La Tua corona fu una corona di spine, il Tuo scettro un simbolo di sacrificio. Concedici la grazia di usare il nostro potere al servizio del prossimo e di essere, come il Buon Pastore, la porta attraverso la quale altri entreranno nel Regno.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 23 aprile: Signore, Tu sei il Buon Pastore e mi accompagni Notizie correlate Preghiera del mattino, 13 Aprile 2026: Signore aiutaci ad amare come ami TuApriamo il cuore a questo nuovo lunedì invocando lo Spirito Santo: chiediamo la grazia di saper guardare il prossimo con gli occhi di Dio e di amare... Preghiera del mattino, 22 aprile 2026: Gesù, tu mi conosci e mi guidi nel mio camminoAll’inizio del mercoledì, la preghiera del mattino ci conduce sotto la protezione del buon pastore: chiediamo al Signore, che conosce il nostro... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Papa Leone in visita a Napoli, l'attesa della città: Al Plebiscito 30mila fedeli; Il manifesto di Palantir e l’etica nel Mondo Nuovo tech; Un anno senza Papa Francesco, il pastore del popolo dolente; Preghiera del mattino 14 Aprile 2026 | fai scendere su di me il tuo Santo Spirito. Preghiera del mattino, 19 Aprile 2026: Gesù, illumina questo giorno affinché nulla possa inquietarmiLa preghiera del mattino per affidare a Dio le tue fragilità e chiedere una fede incrollabile per essere testimone di luce. lalucedimaria.it A Bata la preghiera silenziosa del #Papa per le vittime dell’esplosione del marzo 2021, davanti al monumento dedicato ai morti e feriti della deflagrazione che uccise oltre cento persone ferendone più di 600. x.com SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 22 aprile 2026 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Desideri aiutare i frati - facebook.com facebook