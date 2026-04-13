Preghiera del mattino 13 Aprile 2026 | Signore aiutaci ad amare come ami Tu

Il 13 aprile 2026 si apre con una preghiera del mattino che invita a rivolgersi a Dio per chiedere forza e guida. La richiesta si concentra sulla capacità di amare gli altri come Lui, con uno sguardo compassionevole e genuino. La preghiera si conclude con un appello allo Spirito Santo, affinché conceda la grazia di guardare il prossimo con occhi di fede e di amare con sincerità.

Apriamo il cuore a questo nuovo lunedì invocando lo Spirito Santo: chiediamo la grazia di saper guardare il prossimo con gli occhi di Dio e di amare ogni fratello con la stessa tenerezza che Gesù ci ha insegnato. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 13 Aprile 2026: Signore aiutaci ad amare come ami Tu Preghiera del mattino, 18 Marzo 2026: “Fammi amare come ami Tu”Preghiera del mattino a San Giuseppe: affida la tua giornata al Custode di Gesù e chiedi la sua potente intercessione per ricevere il dono della... Preghiera del mattino del 20 Gennaio 2026: “Signore aiutaci a comprendere”Il martedì è il giorno dedicato alla devozione degli Angeli: uniamoci in preghiera per onorare i nostri custodi celesti. Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent