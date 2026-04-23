Pregherò per voi al Teatro Garage | la storia dei partigiani Alice Noli e Giovanni Bobbio

Venerdì 24 e sabato 25 aprile alle 21, presso la Sala Diana del Teatro Garage, si terrà la rappresentazione dello spettacolo “Pregherò per voi”, scritto da Daniele Stoppani e Nicoletta Vaccamorta. L’evento si svolge in occasione della celebrazione della Resistenza e narra la storia dei partigiani Alice Noli e Giovanni Bobbio. La scena mette in luce un episodio legato a quei momenti storici, senza ulteriori approfondimenti o interpretazioni.

Venerdì 24 e sabato 25 aprile alle 21, in occasione della celebrazione della Resistenza, alla Sala Diana del Teatro Garage, va in scena “Pregherò per voi” di Daniele Stoppani e Nicoletta Vaccamorta.Lo spettacolo mette in scena le storie di due partigiani fucilati dai tedeschi: Alice Noli e.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate “Storia del cinema con la s minuscola” dal podcast di Alberto Basaluzzo in scena al Teatro GarageVenerdì 20 febbraio 2025, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo “Storia del cinema con la s minuscola” di e con Alberto Basaluzzo. Al Teatro Garage “Teresa degli oracoli”, storia di una famiglia tutta al femminileVenerdì 17 aprile, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo “Teresa degli oracoli” di Opificio3, con Silvia Ponzo e Valeria D’Angelo e... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Al Teatro Garage di Genova lo spettacolo Pregherò per voi il 24 e 25 aprile; Ariel 20 aprile 2026; Rassegna teatrale 28° Suq Festival a Genova dal 13 al 24 giugno; Mottolino saluta l’inverno con lo Slash Party sulla neve. Pregherò per voi, in scena le storie di due partigiani fucilati dai tedeschiVenerdì 24 e sabato 25 aprile 2026, alle 21, in occasione della celebrazione della Resistenza, alla Sala Diana del Teatro Garage, va in scena Pregherò per voi di Daniele Stoppani e Nicoletta ... mentelocale.it **Venerdì 24 e sabato 25 aprile** 2026, alle 21, in occasione della celebrazione della **Resistenza**, alla Sala Diana del **Teatro Garage**, va in scena ***Pregherò per voi*** di **Daniele Stoppani e Nicoletta Vaccamorta**. Lo spettacolo mette in scena le st - facebook.com facebook