Al Teatro Garage Teresa degli oracoli storia di una famiglia tutta al femminile

Venerdì 17 aprile alle 21, al Teatro Garage, va in scena “Teresa degli oracoli” di Opificio3. Lo spettacolo vede protagoniste Silvia Ponzo e Valeria D’Angelo, con la regia di Nino Sileci. La rappresentazione racconta la storia di una famiglia tutta al femminile, portando in scena una narrazione che si concentra sui rapporti tra le protagoniste. L’evento si svolge nel teatro situato nella zona di riferimento.

Venerdì 17 aprile, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo “Teresa degli oracoli” di Opificio3, con Silvia Ponzo e Valeria D’Angelo e con regia di Nino Sileci. Lo spettacolo, vincitore della rassegna “Salviamo i Talenti” 2024 del Teatro Vittoria di Roma, prende spunto dall’omonimo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

“Lo scettro di Zeus” di Teresa Vatavuk in scena al Teatro GarageSabato 7 febbraio alle ore 21 e domenica 8 febbraio alle ore 17 alla Sala Diana del Teatro Garage va in scena “Lo scettro di Zeus” di Teresa Vatavuk.

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**Venerdì 17 aprile 2026**, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo Teresa degli oracoli di Opificio3, con Silvia Ponzo e Valeria D'Angelo e con regia di Nino Sileci. Lo spettacolo, vincitore della rassegna Salviamo i Talenti 2024 del Teatro Vittoria - facebook.com facebook