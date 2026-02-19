Storia del cinema con la s minuscola dal podcast di Alberto Basaluzzo in scena al Teatro Garage

Venerdì 20 febbraio 2025, alle ore 21, il Teatro Garage ospita lo spettacolo “Storia del cinema con la s minuscola”, scritto e interpretato da Alberto Basaluzzo. La rappresentazione nasce dall’idea di raccontare in modo semplice e diretto come il cinema abbia influenzato la nostra cultura quotidiana. Basaluzzo porta sul palco aneddoti e curiosità, coinvolgendo il pubblico con un linguaggio chiaro e immediato. Lo spettacolo si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alla narrazione delle arti visive, offrendo un’esperienza accessibile a tutti.

Venerdì 20 febbraio 2025, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo “Storia del cinema con la s minuscola” di e con Alberto Basaluzzo. Il titolo fa parte della sezione “Progetto da Salotto”, un ciclo di spettacoli con allestimenti agili che si possono facilmente rappresentare in piccoli spazi come, appunto, un salotto, nato da un’idea di Alessandra Frabetti. Lo spettacolo nasce dall’omonimo podcast, giunto alla seconda stagione, in cui Basaluzzo intreccia la storia del cinema con quella intima e personale, fatta di ricordi legati proprio alla settima arte. Sul palco ne riprende la struttura rivisitandola in modo più dinamico e mostrando al pubblico quale grande e magico strumento sia stato il cinema per chi è cresciuto accanto a esso.🔗 Leggi su Genovatoday.it

