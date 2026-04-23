Predisposizione ai tumori al Dea doppio intervento preventivo su una paziente

Al “Vito Fazzi” di Lecce è stato eseguito un intervento chirurgico combinato su una donna di 60 anni con predisposizione genetica ai tumori. La procedura ha previsto un intervento preventivo e una ricostruzione, come parte di un percorso su base oncogenetica. L’operazione è stata realizzata al Dea e si inserisce in un contesto di prevenzione per pazienti con rischi specifici.

LECCE – Un intervento combinato per ridurre il rischio di tumore in una paziente con predisposizione genetica: al Dea del “Vito Fazzi” è stata eseguita una doppia procedura di chirurgia profilattica e ricostruttiva su una donna di 60 anni, nell’ambito di un percorso su base oncogenetica.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Doppio intervento da record: rimossi tumori a polmone e seno in una sola seduta. A casa in 3 giorniAncona, 17 Febbraio 2026 – Due masse tumorali, una al polmone e l’altra alla mammella, sono state rimosse nel corso della stessa seduta operatoria... Primo trapianto renale da donatore morto su una paziente di 72 anni: intervento realizzato al GomIl trapianto ha consentito alla paziente di superare una fase clinica delicata e di migliorare sensibilmente la qualità di vita Prosegue senza... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Capire i rischi di cancro grazie al DNA dei polipi intestinali; Tumore, scoperta dello Ieo di Milano sui 'geni Jolie': una svolta per la prevenzione del cancro al seno; Prevenzione del tumore al colon: a che età iniziare i controlli e quali fare; Una settimana per la salute delle donne: all'Irst consulenze gratuite con gli specialisti sui tumori ginecologici e al seno. Predisposizione ai tumori, al Dea doppio intervento preventivo su una pazienteDopo test genetici e percorsi personalizzati per ridurre il rischio, effettuate in un unico percorso multidisciplinare una mastectomia bilaterale con ricostruzione e una ovariectomia ... lecceprima.it ASL Lecce: al Fazzi intervento combinato per ridurre il rischio tumori eredo-familiariL'intervento è stato eseguito nella mattinata di ieri grazie alla collaborazione tra la Breast Unit e il gruppo di ginecologia oncologica ... leccesette.it «Appare chiara la predisposizione di un piano concordato fra Chiappini e Guttmann finalizzato alla legittimazione di opere d’arte false e realizzato con l’esposizione delle stesse in mostre di crescente importanza, con lo scopo di farle comunemente accettare - facebook.com facebook