Primo trapianto renale da donatore morto su una paziente di 72 anni | intervento realizzato al Gom

Questa mattina al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria è stato eseguito il primo trapianto di rene da donatore deceduto su una donna di 72 anni. L’intervento è riuscito e si spera che la paziente possa presto tornare a condurre una vita normale. La struttura continua a portare avanti con successo questa tipologia di operazioni, senza fermarsi.

Il trapianto ha consentito alla paziente di superare una fase clinica delicata e di migliorare sensibilmente la qualità di vita Prosegue senza interruzioni l’attività di trapianto presso il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Il 2026 si è aperto nel segno della continuità con l’esecuzione del primo trapianto renale dell’anno da donatore cadavere. L’operazione è stata portata a termine con successo grazie al lavoro sinergico dei nefrologi, degli anestesisti e dell’equipe chirurgica, composta da urologi e chirurghi generali. Regolare il decorso post-operatorio: la degenza è durata complessivamente nove giorni, a conferma dell’appropriatezza clinica e dell’efficienza organizzativa dell’intero percorso trapiantologico.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Bergamo, il 20 gennaio 2026, si è realizzato il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia, grazie alla generosità di un padre che ha donato due organi alla figlia di sette anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Bergamo, dona 2 organi a figlia: è il primo trapianto combinato da vivente in Italia; A Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia; Papà dona due organi alla figlia di 7 anni e le salva la vita: è il primo trapianto combinato da vivente in I…; Bergamo, dona due organi alla figlia: è il primo trapianto combinato da vivente in Italia.

