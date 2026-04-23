A Predappio si è acceso un acceso dibattito sulla commemorazione del 25 aprile, con il governatore che ha espresso critiche alla marcia organizzata da Forza Nuova. La manifestazione ha suscitato reazioni di dissenso, in particolare da parte di chi ritiene che certe iniziative possano mettere in discussione i valori fondamentali della Costituzione. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra diverse interpretazioni della memoria storica e della storia locale.

? Cosa sapere De Pascale contesta la marcia di Forza Nuova a Predappio per il 25 aprile.. Il governatore difende i principi della Costituzione contro la piattaforma Fahrenheit2022.. Il 25 aprile, in occasione della ricorrenza della Liberazione, il territorio di Predappio diventerà il centro di una polemica politica scatenata dalla marcia organizzata da Forza Nuova e dalla piattaforma Fahrenheit2022, con un convegno intitolato alla fine dell’antifascismo. La tensione tra le istituzioni locali e i gruppi che hanno pianificato l’evento è emersa con forza attraverso le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, de Pascale. Il governatore ha definito l’iniziativa una vera vergogna, descrivendola come l’ennesima manifestazione di questo tipo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Predappio, scontro sulla memoria: de Pascale attacca la marcia di FN

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