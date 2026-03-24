Eventi in piazza esplode la polemica Zonari La Comune attacca de Pascale | Sconcerto per il suo sostegno alla Giunta

La consigliera critica duramente la presenza del presidente della Regione sul palco dei concerti: "Un intervento che ignora il conflitto in città e legittima scelte amministrative controverse" La scia di musica e grandi eventi che sta attraversando il cuore di Ferrara si porta dietro uno strascico di polemiche politiche che arriva fino a Bologna. Al centro del mirino c’è il presidente della Regione, Michele de Pascale, finito sotto attacco da parte di Anna Zonari, consigliera comunale del gruppo "La Comune di Ferrara", per le sue recenti esternazioni di sostegno alle iniziative musicali ferraresi. Secondo la consigliera di minoranza, le dichiarazioni del Governatore dal palco avrebbero creato un corto circuito democratico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Francesca Pascale e la polemica contro i pro Pal, il Comune prende le distanze: “Insulti inaccettabili”Viareggio, 13 febbraio 2026 – "Non siete pro Gaza, siete contro Israele, andate a lavorare e soprattutto lavatevi".

Il Quirinale firma il decreto sul referendum Giustizia: FI attacca la Cassazione, esplode la polemicaIl Presidente ha adottato il DPR recante: «Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale...