Scontro in Camera | Pascale attacca Fascina e i suoi 20mila euro

Durante una seduta in Parlamento, si è verificato un acceso scambio verbale tra due deputate, con tense parole e accuse reciproche. La discussione è avvenuta nel corso di una votazione di martedì pomeriggio e ha evidenziato le tensioni tra alcuni rappresentanti legati all’eredità politica di un ex presidente del consiglio. La discussione ha coinvolto temi legati a risorse finanziarie e rapporti interni al gruppo politico.

Uno scontro verbale tra Francesca Pascale e Marta Fascina ha acceso i corridoi della Camera durante una votazione di martedì pomeriggio, portando in primo piano le tensioni interne al mondo legato all’eredità di Berlusconi. La controversia è scaturita dopo che la compagna dell’ex leader ha respinto l’idea che la Pascale agisca sotto l’influenza della famiglia, definendola una figura priva di rilevanza politica. Lo scontro frontale tra due visioni della politica. Il clima nei corridoi parlamentari si è scaldato quando Marta Fascina, parlando con i giornalisti durante le procedure di voto di martedì, ha voluto mettere un punto netto sulle indiscrezioni riguardanti il ruolo di Francesca Pascale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro in Camera: Pascale attacca Fascina e i suoi 20mila euro Notizie correlate Leggi anche: Francesca Pascale risponde a Marta Fascina: “Io non conto nulla, mica come lei che conta 20mila euro al mese per non andare in Parlamento” Leggi anche: Marta Fascina: «Fiducia a Tajani, io sto con i Berlusconi. Pascale vicina alla famiglia? Non è vero»