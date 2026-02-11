Rigopiano chiuso l’Appello-bis | tre condanne due assoluzioni e cinque prescrizioni

Si è concluso l’appello bis per il disastro di Rigopiano a Perugia. La Corte ha condannato tre persone, assolto due imputati e prescritto cinque casi. La decisione segue anni di inchieste e processi, con le parti che aspettano ora le sentenze definitive.

Si è chiuso l’appello bis per il disastro di Rigopiano in Corte d'Appello a Perugia con tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni. Gli unici condannati a due anni. gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti perché il fatto non costituisce reato l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e l'ex dirigente della regione Sabatino Belmaggio. Cinque prescrizioni per i due ex dirigenti della provincia Di Blasio e D'Incecco gli ex dirigenti regionali Giovani e Primavera e l'ex tecnico comunale Colangeli. La richiesta del Pg Paolo Barlucchi per omicidio colposo plurimo non aggravato in concorso formale con crollo di costruzione colposo aggravato dalla verificazione del danno era di tre anni e dieci mesi per i cinque dirigenti della Regione Abruzzo Carlo Giovani, Emidio Primavera, Pierluigi Caputi, Vincenzo Antenucci e Carlo Visca, assolti in primo e secondo grado nei processi in Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Corte d’Appello di Perugia ha condannato tre dirigenti della Regione Abruzzo per il disastro di Rigopiano.

Argomenti discussi: Processo Rigopiano, la procura generale: Quell’hotel non doveva essere costruito o utilizzato in inverno; Rigopiano: perché il pg di Perugia Barlucchi a processo ha citato la canzone di Branduardi, alla fiera dell’est.

