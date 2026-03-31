Pratola Serra sventato furto in un' area di servizio

Da avellinotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pratola Serra, i Carabinieri hanno impedito un tentativo di furto in un'area di servizio. Le forze dell’ordine continuano a effettuare controlli sul territorio in applicazione delle direttive del Prefetto di Avellino, concentrandosi su zone considerate più a rischio di reati. Le operazioni sono state avviate senza interruzioni per prevenire attività illegali e garantire la sicurezza pubblica.

In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con particolare attenzione agli obiettivi maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia a fini preventivi sia per garantire tempestivi interventi operativi. All’esito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un flex a batteria, un passamontagna e un piede di porco. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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