In un’intervista, Andrea De Sica, Filippo Timi e Jasmine Trinca parlano del loro nuovo film, che affronta temi come le fascinazioni e i personaggi all’interno di un contesto storico legato a un femminicidio inquietante. I protagonisti condividono le proprie impressioni e riflessioni sul progetto, descrivendo le scelte artistiche e le atmosfere che hanno caratterizzato la produzione.

Andrea De Sica, Filippo Timi e Jasmine Trinca raccontano il film, tra fascinazioni, personaggi, e contesto storico di un femminicidio inquietante. Sesso, potere, trasgressione. E uno spaccato che affronta il passato, ma parla in modo lucido e drammatico del mondo che ci circonda. Con Gli occhi degli altri il regista Andrea De Sica attinge al noto delitto Casati Stampa che ha segnato l'Italia degli anni '60, ma lo fa con un approccio libero, sia per la scarsità di dettagli a disposizione, sia per il doveroso rispetto nei confronti delle vittime. Il risultato è un film solido, raffinato, che non tratta il caso con banalità ma lo sfrutta per raccontare anche altro, guardando al mondo che ci circonda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gli occhi degli altri: il potere del desiderio secondo il regista e i protagonisti. Intervista

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