Tram deragliato a Milano le immagini da viale Vittorio Veneto | soccorritori in azione

Venerdì pomeriggio intorno alle 16 il tram della linea 9 si è deragliato in viale Vittorio Veneto, vicino a Porta Venezia a Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza. Le immagini mostrano i mezzi di soccorso mentre operano nei pressi della scena dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dell’accaduto.

Incidente mortale a Milano. Il tram della linea 9 è deragliato venerdì pomeriggio, intorno alle 16.00, in viale Vittorio Veneto, zona Porta Venezia. Il bilancio è di almeno un morto e 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il mezzo Atm dopo essersi sganciato dalla linea ferrata, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

