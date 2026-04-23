La CGIL ha denunciato pratiche illecite a Napoli, evidenziando un collegamento tra denaro e attività sessuali. Un’indagine sulla corruzione negli uffici municipali ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 119 persone. Le autorità stanno esaminando le accuse e le procedure legali in corso. La vicenda riguarda presunti illeciti e pratiche di corruzione che coinvolgono alcuni funzionari pubblici della città.

"> Corruzione negli Uffici Municipali di Napoli: Inchiesta con 119 Indagati. Un’inchiesta di grande portata ha colpito Napoli, rivelando un vasto sistema di corruzione all’interno degli uffici municipali. Le indagini, condotte dalla Procura partenopea, hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di ben 119 persone. Al centro di questo scottante caso, un’organizzazione criminale che ha trasformato diritti fondamentali, come l’ottenimento di documenti essenziali, in veri e propri merce di scambio. Il Sistema Corruttivo: Dettagli delle Accuse. Le accuse formulate dai magistrati, i pm Ciro Capasso e Luigi Landolfi e il procuratore aggiunto Giuseppina Loreto, sono particolarmente gravi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pratiche illecite a Napoli: la CGIL denuncia un preoccupante legame tra denaro e sesso

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