Un’indagine avviata dalla Procura di Napoli riguarda circa 120 persone coinvolte in un presunto sistema illecito legato all’ottenimento di carte d’identità e certificati di residenza. Secondo le indagini, alcuni ex dipendenti delle Municipalità e un intermediario avrebbero facilitato pratiche per cittadini stranieri dietro pagamento di denaro e, in alcuni casi, in cambio di favori sessuali. Le autorità stanno eseguendo perquisizioni e accertamenti sui soggetti coinvolti.

L’inchiesta della Procura partenopea coinvolge ex dipendenti delle Municipalità e un intermediario accusato di agevolare pratiche per carte d'identità e certificati di residenza a cittadini stranieri dietro pagamento. Sono circa 120 le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli su una presunta compravendita di carte d’identità e certificati di residenza destinati a cittadini stranieri. Secondo quanto riportato da Il Mattino e dall’edizione napoletana di Repubblica, al centro delle indagini ci sarebbero due ex dipendenti della seconda e della terza Municipalità e un cittadino bengalese che avrebbe svolto il ruolo di intermediario.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, carte d’identità in cambio di denaro e sesso: circa 120 indagati

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