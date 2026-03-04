L’orgasmo del naso | la scienza svela l’inaspettato legame tra starnuti e sesso

La scienza ha scoperto un collegamento tra starnuti e sesso, spiegando un fenomeno chiamato “orgasmo del naso”. Uno studio recente analizza come certi stimoli possano portare a una sensazione di piacere improvvisa, spesso associata a uno starnuto. Questa reazione inaspettata, che coinvolge il nervo trigemino, interessa persone di diverse età e si manifesta in modi variabili.

Se Freud avesse potuto analizzare un raffreddore da fieno con la stessa solerzia con cui ha sezionato i sogni, probabilmente oggi non guarderemmo un fazzoletto di carta con la stessa innocenza. Esiste un confine sottile, quasi impercettibile, tra un riflesso incondizionato della mucosa nasale e il brivido dell’eccitazione, un territorio in cui la biologia si fa beffe della nostra compostezza sociale. Il legame tra starnuto e sesso non è infatti il frutto di una bizzarra fantasia erotica o di una leggenda metropolitana da bar, ma una realtà fisiologica che affonda le radici in quel groviglio di nervi e tessuti che chiamiamo corpo umano.... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Leggi anche: “Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso”, Niccolò Fettarappa al Teatro India Piedi che odorano di formaggio: la scienza spiega il legame tra batteri e odori pungentiQuando togliamo le scarpe dopo una lunga giornata, l’aria si riempie spesso di un odore pungente che ricorda stranamente quello di alcuni formaggi...