Pranzi presentazioni di libri e visioni di filmati | il programma di iniziative per la ‘Liberazione’

A Ferrara, in vista del 25 aprile, si stanno organizzando diverse iniziative che comprendono pranzi, presentazioni di libri e proiezioni di filmati. Questi eventi sono stati programmati per celebrare la Liberazione e coinvolgono varie attività che si svolgeranno nel corso della giornata. La città si prepara così a ricordare questa ricorrenza attraverso un calendario ricco di appuntamenti pubblici e culturali.

Liberazione, prima e dopo. E’ corposo, in tal senso, il programma delle iniziative che si terranno a Ferrara per celebrare il 25 aprile. Al netto della singola giornata, infatti, diversi appuntamenti sono stati inseriti nel programma ufficiale. Di seguito l’elenco completo.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Sun in All 27 Nakshatras | Complete Vedic Astrology Predictions | Career, Personality and Life Path Notizie correlate Leggi anche: Venezia celebra la Liberazione con un programma di iniziative diffuse Mostre, libri, tour nei luoghi simbolo. Lucca festeggia la Liberazione. Tante iniziative in tutta la provinciaSono molte le iniziative in provincia di Lucca, organizzate dall’amministrazione provinciale in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, raccolte... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pranzi, presentazioni di libri e visioni di filmati: il programma di iniziative per la ‘Liberazione’; 25 aprile - Festa della Liberazione; Venerdì 17 aprile, Antonio Moresco torna La Biblioteca incontra con il libro I randagi; Ormea e l’Alta Valle Tanaro diventano il Cuore della Montagna un mese di eventi tra natura, cultura e tradizioni. Sestu, doppia presentazione di libriDoppietta di eventi culturali a Sestu con le presentazioni dei libri di due autori. Giovedì 15 alla sede dell’Università della Terza Età in via Vittorio Emanuele II 25 dalle 18 l’appuntamento è con ... unionesarda.it Pizza rustica ripiena questa ti salva cene e pranzi! Troppo buona facile e veloce! https://blog.giallozafferano.it/lacucinadivane/ricetta-pizza-rustica-ripiena/ - facebook.com facebook