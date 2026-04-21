A Lucca e nella provincia, il 25 aprile vengono organizzate diverse iniziative dall’amministrazione locale in occasione delle celebrazioni della Liberazione. Tra mostre, presentazioni di libri e visite ai luoghi simbolo, il calendario copre tutto il territorio provinciale. Le attività sono state pianificate per coinvolgere la comunità e ricordare questa ricorrenza attraverso eventi distribuiti in vari punti della zona.

Sono molte le iniziative in provincia di Lucca, organizzate dall’amministrazione provinciale in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, raccolte in un calendario unico per tutto il territorio. In particolare, a Lucca, vi saranno incontri, presentazioni di libri sul tema della Resistenza e si potranno visitare i luoghi della Memoria. Le iniziative, infatti, prendono il via domani 22 aprile, con la presentazione nella Sala Tobino di Palazzo Ducale del libro ‘Per una pedagogia della Resistenza’, a cura di Antonio Bettoni e Dario Missiglia. L’evento è promosso da: Anpi Lucca, associazione Proteo Fare Sapere, Cgil Lucca, Flc Cgil, Spi Cgil, Movimento di cooperazione educativa, Isrec Lucca e in collaborazione con la Provincia di Lucca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostre, libri, tour nei luoghi simbolo. Lucca festeggia la Liberazione. Tante iniziative in tutta la provincia

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