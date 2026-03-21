Nei Giovani Democratici si sono scatenate discussioni accese con insulti e scomuniche rivolte a Elly Schlein, definita “liberali di mer***” per una maglietta. Le tensioni tra le nuove leve del partito sono diventate evidenti, portando a un clima di scontri verbalmente duri e frizioni pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione su quanto accade all’interno del movimento giovanile.

Altro che futuro della democrazia. Nei Giovani Democratici volano accuse, scomuniche e perfino epiteti pesanti. A raccontarlo è un’inchiesta de Il Foglio, che raccoglie le testimonianze di diversi ex militanti e iscritti del Pd under 30, sempre più insofferenti verso quella che descrivono come una deriva settaria. Karim Tabti, diciassettenne pugliese, racconta: “I Giovani democratici mi hanno dato del fascista solo perché voto Sì al referendum sulla giustizia, ma vi rendete conto?”. Parole che restituiscono il clima che si respirerebbe nei circoli giovanili: chi non è allineato, chi difende il riformismo o anche solo esprime posizioni non ortodosse, viene isolato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, le nuove leve? "Liberali di mer***" e insulti per una maglietta

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