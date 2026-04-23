Due astronauti italiani potrebbero partecipare alle prossime missioni lunari, secondo quanto si apprende da fonti ufficiali. La notizia arriva dopo la conclusione della missione Artemis II, anche se non ci sono ancora comunicazioni definitive in merito. Le future esplorazioni dello spazio prevedono una presenza più significativa di personale internazionale, con un’attenzione particolare alle figure italiane coinvolte. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Dopo l’emozionante missione Artemis II, arriva una notizia ancora non formalizzata che ci riguarda per le missioni del futuro. Sono due gli astronauti italiani destinati a camminare sulla Luna. L’annuncio è stato dato a Roma dal presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, nell’incontro che, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha presentato il ruolo di primo piano che la tecnologia italiana si prepara ad avere nell’ esplorazione della Luna, con l a costruzione dei moduli abitativi per la superficie lunare, un lander e di sistemi per le comunicazione e la navigazione. Non sono stati indicati i nomi dei possibili astronauti italiani (anche se il pensiero corre a Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti), che saranno comunque selezionati nel corpo astronauti e fra le riserve dell’Agenzia Spaziale Europea.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Potrebbero essere due gli astronauti italiani a mettere piede sulla Luna nelle prossime missioni

Notizie correlate

Leggi anche: Due astronauti italiani cammineranno sulla Luna. Parola di Valente (Asi)

Artemis, ritorno dalla Luna: Orion sfida il fuoco e riporta gli astronauti sulla TerraIl viaggio più lungo dell’umanità verso la Luna si chiude con un ritorno che è insieme tecnica estrema e tensione pura.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Due farmaci, una nuova possibilità sperimentale per la cura di un tumore del sangue; Segnali da (o verso) una regione CPT-simmetrica?; Milano, escort già dai pm e i calciatori potrebbero essere chiamati come testimoni. Ragazze sfruttate per 1,2 milioni; Due o tre caffè al giorno legati a minori rischi mentali.

Potrebbero essere due gli astronauti italiani a mettere piede sulla Luna nelle prossime missioniRoma, 23 apr. (Adnkronos) - In occasione della Settimana Velica Internazionale 2026, gli appassionati di vela hanno l’opportunità di partecipare alle regate online di Sailonline, la piattaforma ... ilfattoquotidiano.it

Gli oceani sono già a temperature record. Ora arriva il “Niño estremo” e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Il climatologo del CNR Giulio Betti a Fanpage.it: “Entriamo in un territorio incognito mai documentato prima d’ora” - facebook.com facebook

Escort e festini, alcuni calciatori di Serie A potrebbero essere sentiti come testimoni x.com