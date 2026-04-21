Due astronauti italiani saranno i primi a camminare sulla Luna in un prossimo futuro. La notizia è stata confermata da un rappresentante dell'Agenzia spaziale nazionale, che ha dichiarato che quando l’essere umano ritornerà sul satellite, ci saranno anche due italiani tra i partecipanti alla missione. Non si tratta di un’ipotesi o di un desiderio, ma di un impegno confermato ufficialmente.

Non è un auspicio, non una speranza e nemmeno una vaga possibilità. Quando l’essere umano tornerà sulla Luna, a sbarcare sul suolo del satellite naturale della Terra ci saranno anche due astronauti italiani. A rivelarlo è stato il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Teodoro Valente, dialogando con Airpress. “Vedremo due astronauti italiani. Stiamo lavorando per definire quando, ma questo accadrà”, ha detto il numero uno dell’Asi, confermando che “sicuramente ci sarà un’astronauta italiano, un uomo o una donna, nel momento in cui il modulo Mph sarà posato sulla superficie della Luna”. Se già l’annuncio di qualche settimana fa che annunciava che avremmo presto potuto vedere un astronauta italiano sulla Luna aveva destato entusiasmi, Valente rilancia, raddoppia e garantisce: “possiamo togliere il condizionale”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Due astronauti italiani cammineranno sulla Luna. Parola di Valente (Asi)

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