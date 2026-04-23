Potenziamento ferrovia Un doppio ‘no’ dei civici

Il progetto di potenziamento della linea ferroviaria tra Bologna e Castel Bolognese è tornato a essere oggetto di discussione pubblica, dopo che i rappresentanti dei quartieri hanno espresso due pareri contrari. La questione riguarda la possibilità di migliorare il servizio ferroviario, ma le richieste di alcune comunità locali sono state respinte. La vicenda si concentra sulle posizioni ufficiali dei cittadini e sulle eventuali implicazioni dell’intervento.

Il progetto di potenziamento della linea ferroviaria tra Bologna e Castel Bolognese torna al centro del dibattito pubblico. Il coordinamento dei comitati di San Lazzaro, Ozzano, Castel San Pietro, Imola e Solarolo invita cittadini e istituzioni a un confronto pubblico fissato per sabato 16 maggio alle 9.30 al centro sociale La Stalla. "Bisogna parlarne ora, prima che i cantieri diventino un fatto compiuto e irreversibile", è il messaggio del portavoce del coordinamento dei comitati, Armando Martignani (nella foto), candidato al Consiglio comunale con la lista civica ‘Imola in comune’ (per Paola Lanzon sindaca) alle elezioni amministrative del 24-25 maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Potenziamento ferrovia. Un doppio ‘no’ dei civici Notizie correlate Fortezza-San Candido. Riapre la ferrovia dopo il potenziamentoÈ stata ripristinata la circolazione ferroviaria sulla linea Fortezza - San Candido, grazie agli interventi programmati da Rete Ferrovia Italiana... Campitelli: "La Provincia di Chieti diserta la Commissione sul potenziamento dei servizi sulla costa dei trabocchi"Per il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, delegato all'Urbanistica, "serve rispetto istituzionale e impegno concreto" La Provincia di Chieti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Potenziamento ferrovia. Un doppio ‘no’ dei civici; Andora-Finale, ferrovia: ultime novità. Iscritto a Cisl da 45 anni e mai avrei immaginato di leggere...2/ Il Comitato Territoriale: Raddoppio sì, no contro il territorio. La Cisl Liguria: Urge l’opera a monte. Produce 700 occupati e 230 mln di rilancio edilizia; IMEC, il corridoio da 170 miliardi che la guerra ha messo in pausa. Potenziamento ferrovia. Un doppio «no» dei civiciIl progetto di potenziamento della linea ferroviaria tra Bologna e Castel Bolognese torna al centro del dibattito pubblico. Il ... msn.com Potenziamento ferrovia, si parte. De Pascale: Tavoli con i ComuniPrima riunione del tavolo interistituzionale sul potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. Al summit, ieri in Regione, erano presenti, oltre al presidente Michele de Pascale e ... ilrestodelcarlino.it Dall'altro lato del Varesotto, i colleghi del deposito di Luino sono quotidianamente impegnato nel servizio di sostitutiva treno tra Laveno e Luino e tra Luino e Cadenazzo (Svizzera), sempre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla ferrovia. Grazie al nos - facebook.com facebook