Fortezza-San Candido Riapre la ferrovia dopo il potenziamento

La ferrovia tra Fortezza e San Candido riapre dopo i lavori di potenziamento effettuati da Rete Ferrovia Italiana. Gli interventi hanno migliorato la qualità del servizio, aumentando la puntualità e riducendo i ritardi. I treni tornano a circolare regolarmente e con maggiore affidabilità. La riapertura permette ai pendolari e ai turisti di raggiungere più facilmente le località alpine. La ferrovia riprende il servizio con nuove migliorie in vista della stagione invernale.

È stata ripristinata la circolazione ferroviaria sulla linea Fortezza - San Candido, grazie agli interventi programmati da Rete Ferrovia Italiana (Gruppo FS) che hanno consentito di innalzare gli indici di puntualità, regolarità, affidabilità. Il potenziamento della linea è propedeutico alla futura connessione con la linea ferroviaria del Brennero, attraverso la Variante di Val di Riga. L'investimento totale per gli interventi svolti durante l'interruzione della linea ferroviaria è stato di 70 milioni di euro. Lungo la linea Fortezza – San Candido gli interventi hanno riguardato la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura, adeguamento del PRG di Vandoies, rinnovo di circa 33 km di linea di trazione elettrica.