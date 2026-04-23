Potenza | idrocarburi nel sottosuolo allarme al Tribunale

A Potenza, si è verificato un allarme legato alla presenza di idrocarburi nel sottosuolo tra Via Viviani e il Tribunale. La scoperta è stata comunicata dall'Associazione A., che ha segnalato la contaminazione e avviato le procedure di accertamento. Le autorità competenti stanno procedendo con analisi e indagini per valutare l'entità del fenomeno e le eventuali misure da adottare.

? Cosa sapere Idrocarburi filtrano nel sottosuolo tra Via Viviani e il Tribunale di Potenza.. L'Associazione A.Ba.Co. richiede un incontro urgente al sindaco per la sicurezza pubblica.. L’idrocarburo è filtrato nel sottosuolo di Via Viviani a Potenza, raggiungendo l’area del Tribunale in Via Nazario Sauro, spingendo Rosalba Guglielmi e l’Associazione di Base dei Consumatori Basilicata a chiedere un incontro immediato con il sindaco. La contaminazione superficiale, ormai visibile, ha colpito il terreno nei pressi del distributore Q8, provocando l’allarme tra i residenti della zona e all’interno dell’edificio giudiziario. Il Tribunale ha già dato l’allarme, segnalando il pericolo agli organi competenti e all’amministrazione comunale per garantire la sicurezza pubblica e privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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