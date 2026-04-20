Emergenza idrocarburi a Potenza | attivata la bonifica urbana

Tra il 17 e il 18 aprile 2026, un’area urbana di Potenza, situata tra via Viviani e via Nazario Sauro, ha fatto registrare la presenza di sostanze organiche volatili nelle acque di deflusso. Le autorità hanno attivato una bonifica urbana per intervenire sull’emergenza legata alla presenza di idrocarburi. La zona coinvolta si estende nel centro della città ed è stata sottoposta a controlli specifici per monitorare la situazione.

Tra il 17 e il 18 aprile 2026, l’area urbana di Potenza compresa tra via Viviani e via Nazario Sauro è stata interessata da un rilievo di sostanze organiche volatili riconducibili a idrocarburi nelle acque di deflusso. L’amministrazione comunale ha attivato immediatamente i protocolli di sicurezza, coordinando diversi enti per gestire la potenziale criticità ambientale e garantire la protezione della cittadinanza. La risposta operativa delle autorità e il ripristino della viabilità. Non appena le tracce di idrocarburi sono state individuate nei flussi d’acqua della zona specifica, si è attivata una macchina di intervento multidisciplinare che ha coinvolto numerosi attori istituzionali e tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza idrocarburi a Potenza: attivata la bonifica urbana Notizie correlate Esplosione di un camion che trasporta ossigeno a Bibbiena: tre feriti lievi, attivata la maxi emergenzaConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Emergenza viabilità a Roseto Valfortore: attivata postazione 118 e piano straordinario per riaprire i collegamentiProsegue senza sosta la gestione dell’emergenza viabilità a Roseto Valfortore, duramente colpito dal crollo del manto stradale lungo la S. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Potenza, sospetto sversamento di idrocarburi nelle acque reflue; Idrocarburi nelle acque di scolo, controlli a Potenza; Rilevamento di tracce di idrocarburi nelle acque di deflusso nell'area tra via Viviani e via Nazario Sauro a Potenza, ringraziamenti Amministrazione Comunale di Potenza per intervento autorità competenti; Potenza, chiuse due strade: trovate tracce di idrocarburi nelle acque di deflusso. Ecco la situazione aggiornata. Potenza, sospetto sversamento di idrocarburi nelle acque reflueProblemi tra via Nazario Sauro e via Viviani. I Vigili del fuoco sul posto con i tecnici del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) ... basilicata24.it DIRETTA | L'Ue tra emergenza energia e Green Deal. Gli effetti della crisi geopolitica saranno al centro del Forum di ANSA Europa con Letizia Moratti, Benedetta Scuderi, e Guido Guidesi. #ANSA - facebook.com facebook