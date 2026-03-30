Roma allarme Stadio Pietralata | arsenico e idrocarburi frenano l’iter

A Roma, l’avanzamento dei lavori per la costruzione dello stadio nel quartiere di Pietralata si è fermato a causa di ritardi legati a questioni ambientali e burocratiche. Le autorità hanno riscontrato livelli di arsenico e idrocarburi nel sito, rallentando il processo di approvazione e impedendo il proseguimento dei lavori come previsto. La situazione ha generato preoccupazioni sul rispetto delle tempistiche stabilite.

Lo stallo burocratico minaccia il cronoprogramma dello Stadio della Roma a Pietralata. Il rischio concreto è la perdita della corsia preferenziale garantita dal Commissario Straordinario per Euro 2032, Massimo Sessa, a causa del rinvenimento di tracce di arsenico e idrocarburi pesanti durante i carotaggi archeologici nell’area. Sebbene la presenza di arsenico possa essere ricondotta alla composizione naturale del suolo laziale, il rilevamento di inquinanti di origine antropica impone l’intervento dell’ Arpa per verifiche in contraddittorio della durata di almeno 60 giorni. Questo slittamento temporale impedirebbe l’inserimento del progetto nel dossier europeo, obbligando il club a ripiegare sulla Conferenza dei Servizi ordinaria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Articoli correlati Come sarà lo stadio della Roma a PietralataIl progetto dello stadio della Roma a Pietralata è stato presentato al Campidoglio dalla società giallorossa. Leggi anche: Nuovo stadio della Roma a Pietralata: ok dalla Giunta STADIO PIETRALATA: Progetto CONSEGNATO! Friedkin vincono! Contenuti e approfondimenti su Stadio Pietralata Temi più discussi: Stadio Roma, allarme contaminazione a Pietralata: verifiche ARPA in corso; Stadio Roma, allarme contaminazione a Pietralata: verifiche ARPA in corso; Lo stadio della Roma si farà: il club tira dritto, altro che contaminazione!; Stadio della Roma, allarme contaminazione: il club rassicura. Caos stadi a Roma: Rebus Flaminio e stop per Pietralata. Cresce l'incertezzaEcco la situazione inerente alla costruzione dei due stadi nella città di Roma, vale a dire il Flaminio del club biancoceleste e Pietralata dei gia ... laziopress.it Stadio della Roma, verifiche ARPA in corso: allarme contaminazione a PietralataRilevata una possibile contaminazione da metalli pesanti nell'area del nuovo Stadio. Il procedimento di ARPA Lazio potrebbe rallentare l'iter ... siamolaroma.it STADIO DELLA ROMA A PIETRALATA: AVANTI CON RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA In queste ore si stanno leggendo diverse notizie sul tema dei sondaggi ambientali nell’area di Pietralata. È giusto fare chiarezza e soprattutto rassicurare tutte e tu - facebook.com facebook Stadio Roma, allarme contaminazione a Pietralata: verifiche ARPA in corso #ASRoma x.com