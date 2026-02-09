Poste Italiane negli uffici postali di Avellino e provincia le cartoline per gli innamorati in occasione di San Valentino

A Avellino e dintorni, gli uffici postali distribuiscono le cartoline di San Valentino. Poste Italiane ha deciso di celebrare anche quest’anno la festa degli innamorati con una cartolina speciale, tutta colorata e filatelica. Molti clienti si sono fatti trovare già in fila, pronti a spedire un pensiero d’amore ai propri cari.

Poste Italiane celebra anche quest'anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica.Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d'amore al proprio.

