A Posillipo, circa il 40 per cento dell’arenile diventerà pubblico, secondo quanto comunicato dall’autorità competente. Quasi la metà del litorale non sarà più soggetta a concessioni, permettendo un accesso più libero ai cittadini. La decisione riguarda una porzione significativa del tratto di costa, che in precedenza era gestita da privati o enti con concessioni specifiche. La modifica interessa sia aree già pubbliche che quelle soggette a concessione.

Quasi la metà del litorale posillipino sarà pubblico. «Oltre il 40% non sarà soggetto a concessioni», dice al Mattino il numero uno dell’Autorità portuale Eliseo Cuccaro. L’allargamento riguarda soprattutto la spiaggia di Palazzo Donn’Anna, oggetto di numerosi ricorsi in questi anni dai comitati per il mare libero. E questo ampliamento degli spazi pubblici consentirà di dire addio a prenotazioni online e numero chiuso, spiegano da Palazzo San Giacomo. La riunione Le novità arrivano a margine di una riunione che si è svolta ieri in Prefettura. Convocati dal prefetto Michele di Bari, al Palazzo di Governo si sono riuniti i dirigenti dell’Autorità portuale, della Capitaneria di porto e del Comune di Napoli che si sono confrontati con gli attivisti dell’associazione Mare Libero.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Posillipo, diventa pubblico il 40 per cento dell?arenile

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