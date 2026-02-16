SuperEnalotto vincita da quasi 5 mila euro a Porto Empedocle
Un giocatore di Porto Empedocle ha vinto quasi 5 mila euro nel SuperEnalotto di sabato 14 febbraio, quando il suo biglietto ha centrato uno dei quattro premi di categoria “5” assegnati in Sicilia. La vincita è arrivata grazie a una schedina acquistata in un negozio del centro storico, portando una busta di soldi in più nelle tasche della città.
La fortuna fa tappa in provincia di Agrigento. Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 14 febbraio uno dei quattro “5” centrati in Sicilia è stato registrato a Porto Empedocle, dove un giocatore ha vinto 4.936,20 euro. La schedina vincente è stata convalidata in una tabaccheria di via Catania. Gli altri tre “5” sono stati realizzati a Messina, Palermo e Altofonte. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 febbraio, sale a 122 milioni di euro. L’ultimo “6”, da 35,4 milioni, era stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
