SuperEnalotto vincita da quasi 5 mila euro a Porto Empedocle

La fortuna fa tappa in provincia di Agrigento. Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 14 febbraio uno dei quattro "5" centrati in Sicilia è stato registrato a Porto Empedocle, dove un giocatore ha vinto 4.936,20 euro. La schedina vincente è stata convalidata in una tabaccheria di via Catania. Gli altri tre "5" sono stati realizzati a Messina, Palermo e Altofonte. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 febbraio, sale a 122 milioni di euro. L'ultimo "6", da 35,4 milioni, era stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda.

