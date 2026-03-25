Una donna aveva avanzato una richiesta di 220 mila euro al Comune di Francavilla Fontana dopo essere caduta e aver riportato danni. Tuttavia, il giudice ha stabilito che dovrà pagare all’Ente una somma di 7 mila euro come risarcimento. La vicenda si è conclusa con questa decisione dopo un procedimento legale durato diversi mesi.

BRINDISI - Aveva chiesto al Comune di Francavilla Fontana 220 mila euro e spicci per una rovinosa caduta, dovrà risarcire lei l'Ente per 7 mila euro. La sua domanda è stata infatti rigettata dalla giudice del tribunale civile di Brindisi Giovanna Manca. L'anziana signora è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, pari a 7 mila euro. L'episodio che ha dato vita a questo procedimento civile avvenne il 5 novembre 2017, in viale Lilla. L'importante arteria della Città degli Imperiali quel giorno era chiusa al traffico: c'era il mercatino. Intorno alle 16 - c'era ancora luce e il tempo era sereno -, la donna, intenzionata a scendere dal marciapiede per dare un'occhiata alle bancarelle, passò nello spazio tra un'aiuola e una panchina, inciampando nel moncone reciso di un palo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Caduta rovinosa: chiese al Comune 220 mila euro, ma dovrà sborsarne lei 7 mila

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