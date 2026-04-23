Nel porto di Taranto si è svolto un incontro tra rappresentanti di un movimento politico e i vertici di Taranto Cruise Port, con l’obiettivo di discutere lo sviluppo del settore crocieristico nella zona. Durante l’incontro sono stati affrontati temi riguardanti i progetti di ampliamento e miglioramento della struttura portuale. È stato annunciato che un nuovo terminal crocieristico sarà realizzato entro il 2026.

Tarantini Time Quotidiano Il futuro del porto crocieristico di Taranto al centro di un incontro tra una delegazione del movimento politico “Per Taranto” e i vertici di Taranto Cruise Port. Al confronto hanno partecipato il coordinatore provinciale Nicola Spinelli, insieme a Giuseppe Stasolla, e la direttrice generale di Taranto Cruise Port e di Global Ports Holding Italia Raffaella Del Prete. Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema dello sviluppo del traffico crocieristico, con particolare attenzione alla realizzazione del nuovo terminal, la cui conclusione è prevista per ottobre 2026. L’opera sarà realizzata grazie a un investimento di oltre 4,5 milioni di euro da parte di Global Ports Holding.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Porto di Taranto, confronto sullo sviluppo crocieristico: nuovo terminal entro il 2026

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