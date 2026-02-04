Sharing economy e territorio | a Grotte un confronto sullo sviluppo locale

Domenica 8 febbraio a Grotte si svolge un convegno dedicato alla sharing economy. L’appuntamento si tiene alle 17 nell’aula consiliare del Comune, dove si discuterà di come le nuove forme di economia collaborativa possano influenzare lo sviluppo locale. La città si prepara ad ascoltare esperti e cittadini, pronti a valutare i possibili effetti sulla produzione e l’occupazione del territorio.

Grotte si prepara a riflettere sulle nuove forme di sviluppo economico legate alla Sharing economy. Domenica 8 febbraio, alle 17 nell'aula consiliare del Comune, è in programma un convegno dedicato al tema dell'economia della condivisione e alle sue possibili ricadute sul tessuto produttivo locale. L'incontro è promosso con il patrocinio del Comune di Grotte e con la collaborazione di diverse realtà associative e di servizio tra cui la Fidapa sezione di Racalmuto, i Rotary Club di Caltanissetta e di Aragona Colli Sicani e il Lions Club Zolfare. Un'alleanza ampia che testimonia l'interesse trasversale verso un modello economico capace di valorizzare risorse già presenti sul territorio.

