Sviluppo del porto Battaglia | Museo del Mare e banchina tasselli decisivi per il sistema crocieristico

Il porto sta vivendo un momento di investimenti con nuovi progetti in corso. Tra questi, la realizzazione di un museo dedicato al mare e di una nuova banchina. Questi interventi sono considerati fondamentali per migliorare il sistema crocieristico locale. Il responsabile del settore ha sottolineato come la collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto sia fondamentale per portare avanti queste iniziative.

“L’azione sinergica con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto si conferma oggi sempre più strategica per lo sviluppo del nostro territorio”. Ad affermarlo in una nota stampa è Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria e candidato del centrosinistra alla.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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