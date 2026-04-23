La portaerei americana USS George H.W. Bush (CVN-77) è entrata nell’area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti nel Medio Oriente. Al suo fianco ci sono tre cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke e una nave di supporto logistico, formando un gruppo d’attacco navale. L’arrivo di questa unità militare si inserisce in una manovra di rafforzamento della presenza statunitense nella regione.

La portaerei americana Uss George H.W. Bush (CVN-77) è entrata nell'area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) nel Medio Oriente, accompagnata da tre cacciatorpediniere classe Arleigh Burke e da una nave di supporto logistico, nell'ambito di un gruppo d'attacco navale. Nel dispositivo sono inclusi i cacciatorpediniere USS Ross (DDG-71), USS Donald Cook (DDG-75) e USS Mason (DDG-87), oltre alla nave di supporto rapido USNS Arctic (T-AOE-8). Intanto la Marina statunitense ha attualmente 19 navi in Medio Oriente tra cui 2 portaerei e 7 navi nell'Oceano Indiano, ha dichiarato un funzionario statunitense. Il 13...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Portaerei George Bush arrivata in Medio Oriente

Iran TARGETED USS George H.W. Bush the Moment It Arrived — Then THIS Happened

Notizie correlate

Gli Usa muovono due portaerei e avvertono l'Iran: la Ford entra nel Mar Rosso, la Bush verso il Medio OrienteLa portaerei Uss “Ford”, capoclasse di una nuova serie di unità di questo tipo nate per sostituire le classe Nimitz nella U.

Iran, gli Stati Uniti verso il dispiegamento di una terza portaerei: è la USS George H.W. Bush Gli Stati Uniti dovrebbero schierare una terza portaerei in Medio Oriente: è quanto scrive il Times of Israel, riportando Fox News.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Usa, la portaerei George H.W. Bush è arrivata in Medio Oriente; Gli Usa muovono due portaerei e avvertono l'Iran: la Ford entra nel Mar Rosso, la Bush verso il Medio Oriente; Iran, ecco quanti soldati Usa sono stati inviati in guerra da Trump; Trump: Guerra quasi finita. È giallo sul cessate il fuoco.

Portaerei George Bush arrivata in Medio OrienteLa portaerei americana Uss George H.W. Bush (CVN-77) è entrata nell'area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti ... iltempo.it

Usa, la portaerei George H.W. Bush è arrivata in Medio Oriente(ANSA) - WASHINGTON, 23 APR - La portaerei americana Uss George H.W. Bush è arrivata in Medio Oriente. Lo riferiscono i media americani, aggiungendo che l'unità rafforza la presenza militare americana ... altoadige.it

Usa, la portaerei George H.W. Bush è arrivata in Medio Oriente - facebook.com facebook