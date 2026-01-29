Rifiuti novità per il porta a porta Da febbraio raccolta un’ora prima

Da febbraio, a Vignola cambiano le modalità di raccolta dei rifiuti. La novità principale riguarda il porta a porta, che si sposterà un’ora prima rispetto al solito. I cittadini dovranno mettere i sacchi fuori appena prima dell’orario stabilito, per evitare che si accumulino in strada troppo a lungo. La modifica mira a migliorare il servizio e ridurre i disagi legati alla presenza dei rifiuti in zona. La novità sarà attiva a partire dal prossimo mese, e le autorità invitano tutti a rispettare gli orari aggiornati.

A partire da febbraio, saranno introdotte a Vignola alcune modifiche al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. A renderlo noto è stata la stessa amministrazione comunale. Rispetto a quanto avvenuto finora, la raccolta porta a porta dei rifiuti sarà anticipata di un’ora, con l’eccezione del vetro. "Si tratta di una misura – commenta la vice-sindaca e assessora all’Ambiente Anna Paragliola –pensata per tutelare il decoro degli spazi pubblici. Ci veniva segnalato che, nelle strade che si trovavano nella fase finale del giro di raccolta, i sacchi e le pattumelle potevano rimanere esposti anche a giorno ormai fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

