Porsche cayenne electric | 1.156 cavalli e ricarica rapida a 800 v

La Porsche lancia sul mercato il nuovo Cayenne Electric, un SUV che promette potenza e tecnologia all’avanguardia. Con 1.156 cavalli, può accelerare da 0 a 100 in pochi secondi. La ricarica rapida a 800 volt permette di fare il pieno in tempi record. La produzione in serie è partita, segnando un passo importante nel percorso di elettrificazione del marchio.

l’avvio della produzione in serie del cayenne electric segna una tappa cruciale nel percorso di elettrificazione di porsche. dopo la presentazione globale di metà novembre 2025, la nuova SUV 100% elettrica è entrata in produzione nello stabilimento di bratislava, in slovacchia, sullo stesso asse produttivo dei modelli a combustione interna e ibridi. questa scelta evidenzia una strategia di manifattura flessibile e orientata alle dinamiche di mercato, mantenendo standard qualitativi uniformi. produzione flessibile della cayenne electric. la linea di assemblaggio integra sistemi elettrici, ibridi e termici senza separazioni nette, consentendo adattamenti rapidi alle esigenze globali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Nel contesto del mercato automobilistico in evoluzione, Porsche Italia presenta il nuovo Cayenne Electric e i risultati del bilancio 2025.

PORSCHE CAYENNE ELECTRIC: 1,155 HP That Humiliate Supercars!

Porsche Cayenne Electric, super prestazioni e 642 km di autonomiaLa nuova Porsche Cayenne Electric inaugura una nuova era: fino a 1.156 CV, ricarica ultra-rapida e autonomia fino a 642 km WLTP. affaritaliani.it

Bratislava sforna la nuova Cayenne elettrica: 170mila euro per non inquinareLa Cayenne Turbo Electric eroga 1.156 cavalli e accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi. È l'auto più potente mai prodotta in serie da Porsche. clubalfa.it

Il silenzio può essere una dichiarazione di forza. Lo abbiamo capito durante la preview della nuova Porsche Cayenne Electric. Un SUV che interpreta l’elettrico come nuova forma di potenza. Cayenne evolve, ma resta fedele a ciò che l’ha resa un riferimento: facebook

Porsche Cayenne Electric punta su prestazioni e design. Suv elettrico svelato dal vivo durante la conferenza stampa annuale del marchio #ANSAmotori #ANSA x.com