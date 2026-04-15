Al maestro artigiano Pedullà conferito il riconoscimento di eccellenza artigiana del Made in Italy Federimpreseuropa

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Federimpreseuropa ha annunciato il conferimento di un riconoscimento speciale a un maestro artigiano del Sud Italia. La premiazione è avvenuta per valorizzare le eccellenze locali nel settore artigianale e rafforzare il legame tra produzione tradizionale e identità territoriale. Il premio è stato assegnato durante un evento dedicato alla promozione del patrimonio artigianale italiano.

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Federimpreseuropa rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze territoriali conferendo il riconoscimento di “Eccellenza Artigiana del Made in Italy Federimpreseuropa del Sud Italia” al cav. Ugo Pedullà.A rappresentare la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Artigiani calabresi premiati a Roma: riconoscimento per eccellenza del made in Italy nel cuore della capitaleNella prestigiosa Sala Laudato Sì del Campidoglio, mercoledì 1º febbraio 2026, si è svolta la cerimonia dei Premi Calabria 2025, un evento che ha... L’Intelligenza Artigiana guida il nuovo Made in ItalyDa tempo il settore dell'artigianato viene dipinto come un mondo destinato a scomparire sotto la spinta della globalizzazione e delle nuove... Panoramica sull’argomento Si parla di: Al maestro artigiano Pedullà conferito il riconoscimento di eccellenza artigiana del Made in Italy Federimpreseuropa; Eccellenza calzaturiera | il premio al maestro che salva il Sud.