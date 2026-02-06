Ponti più sicuri lavori per 600 mila euro sulle strade provinciali

Questa mattina sono iniziati i lavori per rendere più sicuri i ponti sulle strade provinciali. Sono stati investiti circa 600 mila euro e ora si sta procedendo con la posa della soletta in calcestruzzo. Dopo questa fase, si continuerà con il completamento del cordolo e l’installazione delle nuove barriere di protezione, seguendo tutte le norme di sicurezza.

È stata gettata la soletta in calcestruzzo e, ora, si può proseguire con il completamento del cordolo per poi fissare le nuove barriere di protezione, nel rispetto delle normative in materia. Questo l'aggiornamento in merito ai lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Stirone al km.

