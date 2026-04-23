Ponti di primavera 2026 musei aperti e gratis in Piemonte | cosa fare tra il 25 aprile e il 3 maggio 2026

Dal 25 aprile al 3 maggio 2026 in Piemonte si svolgeranno i ponti di primavera, durante i quali le Residenze Reali e i Musei Nazionali della regione saranno aperti al pubblico senza costi di ingresso. Sono previste diverse attività e visite guidate per i visitatori che vorranno esplorare le strutture storiche e culturali del territorio. L'iniziativa coinvolge numerose strutture museali e storiche, offrendo l’opportunità di scoprire il patrimonio regionale.

Le Residenze Reali e i Musei Nazionali del Piemonte si preparano ad accogliere i visitatori per i ponti di primavera con un ricco programma di attività. Tra la Festa della Liberazione e la prima domenica di maggio, i siti della cultura propongono aperture gratuite, mostre internazionali e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Pasquetta 2026 a Roma: cosa fare oggi 6 aprile tra musei aperti, natura, cinema ed eventiTrascorrere la Pasquetta a Roma significa avere a disposizione tantissime opzioni, tra cultura, natura, eventi per famiglie e cinema. Leggi anche: 25 Aprile tra arte e storia: musei aperti (e gratis) in tutta la Toscana Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ponti di primavera: ecco le mete più belle tra isole, laghi e colline italiane; Ponti di primavera, Italia al 41,1% delle scelte nei viaggi; Calendario scolastico 2026: tutti i ponti di primavera tra 25 aprile e 2 giugno; Calendario scolastico 2026-2027 privo di ponti naturali, ma il Veneto ne introduce di mirati, la Sicilia no. Calendari a confronto. Ponti di primavera al Santa Maria della Scala, aperture anche il 25 aprile e il 1° maggioIn occasione dei ponti di primavera, il Santa Maria della Scala di Siena sarà aperto al pubblico anche nelle giornate di sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio 2026, con orario continuato dalle 10.00 al ... radiosienatv.it Ponti di primavera al Santa Maria della ScalaSIENA. In occasione dei ponti di primavera, il Santa Maria della Scala di Siena sarà aperto al pubblico anche nelle giornate Aperture anche il 25 aprile e il 1° maggio 2026 con orario 10.00–19.00 per ... ilcittadinoonline.it In occasione dei ponti di primavera, il Santa Maria della Scala di Siena sarà aperto al pubblico anche nelle giornate di sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio 2026, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 (chiusura biglietteria alle 18.15). https://www.canale - facebook.com facebook La #RegioneSiciliana, in collaborazione Trenitalia, in occasione dei ponti di primavera ha attivato nuovi e più frequenti collegamenti ferroviari per accompagnare turisti e pendolari alla scoperta delle principali destinazioni della #Sicilia. Leggi regione.sicili x.com