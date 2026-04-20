Mostre aperte 25 aprile e 1° maggio a Roma Napoli e Parma

A Napoli, Roma e Parma le mostre saranno aperte il 25 aprile e il 1° maggio. A Napoli si potrà visitare un’esposizione dedicata a Miró, mentre a Roma sono previste esposizioni con opere di Caravaggio e Matisse. A Parma saranno allestite mostre sugli Impressionisti. Le aperture sono programmate per queste due giornate di festa, offrendo ai visitatori l’opportunità di vedere diverse esposizioni artistiche.

25 aprile e 1° maggio mostre aperte a Napoli (Miró), Roma (Caravaggio e Matisse) e Parma (Impressionisti). Flussi in aumento già in occasione dell’apertura di Pasqua. Torna l’iniziativa “porte aperte” per le giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio, in occasione della Festa della Liberazione e di quella dei Lavoratori. I dati dell’iniziativa registrati durante le festività di Pasqua, con crescita dei visitatori a Napoli (+25%), Roma (+29%) e Parma (+34%), evidenziano il successo dell’azione proposta a Roma al Museo della Fanteria e dell’Esercito Italiano per la doppia esposizione dedicata a Caravaggio e caravaggeschi (fino all’8.06) e al francese Henri Matisse (sino al 28.🔗 Leggi su 2anews.it

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