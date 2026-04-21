Domenica 26 aprile, le dimore storiche del Pinerolese riapriranno al pubblico. Questa regione piemontese, situata vicino al confine francese, apre le sue porte a visitatori interessati a scoprire luoghi di interesse storico e architettonico. La riapertura coincide con il weekend della Festa della Liberazione, offrendo l’opportunità di esplorare il patrimonio culturale di questa zona. Le dimore storiche rappresentano un patrimonio rilevante per il territorio e la sua tradizione.

Il weekend della Liberazione? Da vivere sul territorio Pinerolese. Riaprono, infatti, domenica 26 aprile le dimore storiche di questa fetta di territorio piemontese al confine con la Francia che svela il suo volto più nobile e segreto. Ogni dimora è un microcosmo di storie, architetture e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Domenica 26 aprile riaprono le dimore storiche del Pinerolese: cosa vedere, il programmaPer il fine settimana del 25 aprile il territorio del Pinerolese svela il suo lato più nobile: domenica 26 aprile 2026 riaprono ufficialmente al...

Ville Venete in festa: vino, arte e cinema tra le dimore storicheDal 12 giugno al 5 luglio, quattro dimore storiche del territorio veneto apriranno le loro cancellate per ospitare la ventisettesima edizione di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Domenica 26 aprile riaprono le dimore storiche del Pinerolese: cosa vedere, il programma; Domenica 26 aprile riaprono le dimore storiche del pinerolese; DOMENICA 26 APRILE RIAPRONO LE DIMORE STORICHE DEL PINEROLESE; Eventi a Milano dal 20 al 26 aprile.

Domenica 26 aprile riaprono le dimore storiche del Pinerolese: cosa vedere, il programmaDomenica 26 aprile 2026 riaprono le dimore storiche del Pinerolese: i castelli, i parchi e le mostre tra Bricherasio, Pinerolo e Piossasco per il weekend della Liberazione. torinotoday.it

Velletri, torna la Festa del Carciofo alla Matticella: dal 24 al 26 aprile tra sapori, musica e tradizione | PROGRAMMAVelletri si prepara a vivere un lungo weekend all’insegna dei sapori autentici e della convivialità con la Festa del Carciofo alla Matticella, in programma dal 24 al 26 aprile presso il CREA – Viticol ... castellinotizie.it

Da mercoledì 22 a domenica 26 aprile la ventesima edizione con stand gastronomici ed eventi per tutte le età facebook

Lele #Adani a La Nuova Domenica Sportiva sul caso #Gasperini- #Ranieri alla Roma: "Lì c’è una componente che ha scelto ed è la proprietà: non si è espressa. Non pronunciandosi, ha scelto. Ha scelto l’intervento di Ranieri. Non so se lo ha orientato o ne x.com