Calusco e il rebus del nuovo ponte sull’Adda | Sorgerà accanto al San Michele

A Calusco D’Adda si discute del progetto per il nuovo ponte sull’Adda, che sorgerà vicino allo storico ponte di San Michele. La scelta dell’area ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini e le autorità locali, mentre le pratiche amministrative continuano a seguire il loro corso. La realizzazione dell’opera rappresenta un tema di interesse pubblico e attende ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Calusco D’Adda (Bergamo), 26 febbraio 2026 – Il nuovo ponte sull’Adda tra Calusco e Paderno verrà costruito proprio accanto allo storico San Michele. La proposta dei sindaci del Meratese e della Brianza, ma anche dei cittadini di Calusco, di realizzarlo un paio di chilometri più a sud, lontano dai quartieri abitati, è stata definitivamente cassata. A stroncare ogni flebile speranza di spostare il futuro nuovo ponte in una zona meno impattante sono stati gli ingegneri di Rfi durante una audizione in Commissione Territori regionale proprio per fare il punto sul rimpiazzo del San Michele. Passerella sull’Adda, un altro crollo. Collasso sul lato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calusco e il rebus del nuovo ponte sull’Adda: “Sorgerà accanto al San Michele” Leggi anche: Calusco d’Adda, l’annuncio di Terzi: “Il nuovo ponte San Michele sarà a fianco dell’attuale” Leggi anche: Paderno d’Adda, il nuovo ponte San Michele accanto al vecchio viadotto: tutti (o quasi) scontenti