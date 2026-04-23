Ponte si schiera contro il cancro | la piazza sfida i numeri

Il 19 aprile 2026, una manifestazione si è svolta davanti alla sede della Pro Loco di Ponte, organizzata da Ponte stessa in collaborazione con Komen Italia. L'evento ha visto la presenza di cittadini che hanno partecipato alla posa di una panchina rosa, simbolo della prevenzione contro il cancro. La mobilitazione ha attirato l’attenzione sulla lotta contro la malattia e sulla sensibilizzazione riguardo alla prevenzione oncologica nel territorio del Sannio.

?? Cosa sapere Ponte, 19 aprile 2026: mobilitazione per Komen Italia davanti alla sede Pro Loco. La panchina rosa simbolica promuove la prevenzione oncologica nel territorio del Sannio. Il 19 aprile 2026, la piazza di Ponte si è trasformata nel cuore pulsante di una mobilitazione collettiva per Komen Italia, unendo la comunità in una risposta corale contro l'incidenza dei tumori nel territorio sannino. Non si è trattato della solita manifestazione istituzionale o di una ricorrenza formale. Quello .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte si schiera contro il cancro: la piazza sfida i numeri Notizie correlate Leggi anche: Askatasuna lancia la sfida: «Il 28 marzo si torna in piazza contro il governo» Ponte sullo Stretto, il decreto riparte dal Senato: tempi che si allungano e Messina torna in piazza (a favore e contro)Comincia domani al Senato il nuovo passaggio parlamentare del decreto che contiene norme anche sul Ponte sullo Stretto. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Libano, Israele distrugge un ponte strategico; Le Prime Pagine dei giornali di sabato 18 aprile 2026; La Fiorentina esce dalla Conference League; Incidente sull'A2, lunghi ritardi in direzione nord. CATANZARO, BIMBA DI 6 ANNI TRASFERITA AL GASLINI, SCATTA IL PONTE SANITARIO VERSO GENOVA Dopo il confronto clinico tra specialisti, la piccola sarà trasferita nella notte con un velivolo dell’Aeronautica Militare per cure pediatriche avanzate htt - facebook.com facebook Quarto ponte sul Caffaro: via libera alla nuova opera da 2 milioni di euro x.com