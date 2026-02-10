Askatasuna lancia la sfida | Il 28 marzo si torna in piazza contro il governo

Gli attivisti di Askatasuna annunciano un nuovo appuntamento in piazza a Roma il 28 marzo. Hanno deciso di alzare il tiro contro il governo, puntando direttamente sulla premier Meloni. Nel frattempo, un blog anarchico rivendica il sabotaggio dei treni e minaccia di disturbare anche le Olimpiadi. La tensione cresce e la città si prepara a una giornata di manifestazioni e proteste.

Gli attivisti alzano il tiro e si danno appuntamento a Roma. Obbiettivo: la Meloni. Un blog anarchico rivendica il sabotaggio dei treni: «Fuoco alle Olimpiadi». Una nuova manifestazione contro il governo. Appuntamento il 28 marzo, stavolta a Roma. Perché a detta di Askatasuna la questione va «complessificata». Parola degli autonomi. Dunque pazienza se lo scorso 31 gennaio la città di Torino è stata messa a ferro e fuoco, se decine di negozi sono stati distrutti e le vetrine sfondate. Pazienza per i 103 feriti oltre al poliziotto Alessandro Calista colpito con il martello. Chi ha innalzato il livello dello scontro, dichiara una portavoce del centro sociale a margine di un incontro con i media, «è chi ha ordinato lo sgombero.

