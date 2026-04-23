Polizia Locale quattro nuove volanti per migliorare contrasto all’illegalità nell’area urbana

La Polizia Locale ha aggiunto quattro nuove vetture al proprio parco auto, tutte di tipo Dacia Sandero, per rafforzare le attività di controllo nell’area urbana. Le nuove vetture sono state acquistate su impulso dell’assessore e del comandante del Corpo, che hanno disposto l’immissione nel servizio operativo quotidiano. Questa operazione mira a migliorare la presenza degli agenti sul territorio e a rafforzare le attività di contrasto all’illegalità.

Quattro nuove vetture del tipo Dacia Sandero sono state acquistate e immesse nel servizio operativo della Polizia Locale su impulso dell’assessore Carmelo Coppolino e dal comandante del Corpo Diego Peruga per rafforzare il parco auto a disposizione degli agenti impegnati sul territorio. “Le nuove.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Controlli della Polizia Locale nell’area dello stadio, individuati 5 parcheggiatori abusiviTempo di lettura: < 1 minuto In occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Como, disputatosi ieri sera allo stadio Maradona, il Comando di... Baracche e degrado nell'area verde abbandonata: scatta lo sgombero della Polizia LocaleL'area era diventata teatro di segnalazioni da parte dei cittadini, con denunce per spaccio, bivacchi e occupazioni di fortuna Continuano le... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concorso Polizia Locale Comune Trezzano sul Naviglio 2026: 4 posti a tempo indeterminato; Polizia locale, assunti 4 nuovi agenti e due ausiliari del traffico; Sicurezza integrata nelle città, oggi il convegno a Palazzo Ducale; Polizia Locale, quattro nuovi monopattini e quattro bici elettriche per aumentare i controlli in centro e sulle ciclabili. Polizia Locale, nuove volanti contro illegalità urbanaCatania- La sicurezza urbana passa anche attraverso strumenti concreti e adeguati alle esigenze operative delle forze dell’ordine. In un contesto in cui le città devono affrontare fenomeni di ... catania.liveuniversity.it PL Channel: Il Pacchetto Sicurezza 2026. Le novità per i comandi di Polizia LocaleGiovedì 7 maggio 2026 dalle ore 11:00 alle 12:00 si terrà il nuovo webinar in diretta di Polizia Locale Channel a cura di Massimo Ancillotti: Il Pacchetto ... polizialocale.com Quattro anni sotto accusa, poi l’assoluzione: ufficiale foggiano della Polizia Locale scagionato a Napoli - facebook.com facebook Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Secondo la Polizia e i servizi di emergenza locali ci sarebbero diversi feriti. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto x.com