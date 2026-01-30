Se lo racconti in giro arrivano gli spiriti maligni | 14enne abusata sessualmente dagli zii arrivano le condanne definitive

Una 14enne napoletana ha subito abusi sessuali da parte degli zii. Dopo anni di battaglie legali, sono arrivate le condanne definitive. Nel frattempo, i carabinieri di Sacile hanno arrestato una donna di 54 anni, sempre per questioni di giustizia. La vicenda ha scosso la comunità e porta alla luce i drammi che si nascondono dietro le mura di casa.

Una terribile vicenda che, dopo oltre un decennio, ha portato all'arresto di una coppia di coniugi della provincia di Napoli Una 54enne napoletana è stata arrestata dai carabinieri di Sacile, in provincia di Pordenone, per scontare una condanna definitiva a quasi cinque anni di carcere. La donna, come riportano i colleghi di PordenoneToday, è risultata colpevole di violenza sessuale di gruppo aggravata, ai danni della nipote minorenne. I fatti, commessi tra il 2011 e il 2012 nella provincia di Napoli, riguardano ripetuti abusi e manipolazioni psicologiche nei confronti di una ragazza allora di 14 anni, plagiata e costretta al silenzio sotto la minaccia di ritorsioni da parte di “spiriti maligni”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Sacile Pordenone

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sacile Pordenone

Argomenti discussi: Marocco – Senegal e la Coppa d’Africa come un racconto di verità; Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime); La storia – vera – della piccola Agnese; Il viaggio dell'orangotango e altri racconti, scritto dal bravo Matteo Aschedamini (Chapeau) è un bel libro per chi cerca se stesso.

Febbraio sarà un mese di strada, palchi e racconti. In giro con Andrea Pennacchi a intrecciare parole, musica e storie dal vivo. Trovate qui tutte le date. Per info commentate o scrivetemi in privato. - facebook.com facebook